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أمن سوهاج: تنفيذ 27 قرارا وحكما قضائيا بطما وطهطا وأخميم

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أمن سوهاج: تنفيذ 27 قرارا وحكما قضائيا بطما وطهطا وأخميم أمن سوهاج: تنفيذ 27 قرارا وحكما قضائيا بطما وطهطا وأخميم
أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون تمكنت قوات المديرية من تأمين تنفيذ عدد " 27 " حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعدى المدير لقطاع الجنوب وفرقة الشرق.

ففى مركز شرطة طما تم تأمين تنفيذ عدد " 4" أحكام وقرارات قضائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 885 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ عدد " 7" أحكام وقرارات قضائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 858 إدارى المركز لسنة 2015.

وبمركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ عدد "6 " قرارات صادرة من الوحدة المحلية تم تأمين تنفيذ عدد " 10" حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 968 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة لإزالة كافة التعديات الصادر لها قرارات والخاصة بأملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع النيل والرى والصرف.
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