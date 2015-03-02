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إبطال عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بجوار مجلس الدولة بالجيزة

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إبطال عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بجوار مجلس الدولة بالجيزة إبطال عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بجوار مجلس الدولة بالجيزة
أبطل خبراء المفرقعات بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقامى مدير الحماية فجر اليوم الاثنين، مفعول عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بجوار مبنى مجلس الدولة، وتم التعاون معها بمدفع مياه وإبطال مفعولها.
>على جانب آخر، انتقل خبراء المفرقعات بالجيزة لفحص جسم غريب خلف قسم أول أكتوبر للتأكد من كونه عبوة ناسفة من عدمه بعد تلقى بلاغ من غرفة النجدة.

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