ضبط 34 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، عن ضبط 34 شخصاً بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 5 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم ضبط أحد كوادر الإخوان بكوم حمادة لتحريضه على العنف والتظاهر، كما تم ضبط 88 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1269 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

من ناحية أخرى لقى صباح اليوم شخصان مصرعهما بدائرة مركز بدر بالبحيرة، أحدهما سقط فى حفرة أثناء حفره بئرا بعمق حوالى 4 أمتار، والآخر تناول ثمار الفراولة بإحدى المزارع المرشوشة بالمبيدات الحشرية وتوفيا فى الحال.

ترجع أحداث الواقعة الأولى حينما ورد لمركز شرطة بدر بلاغ بسقوط شخص داخل حفرة وانهالت عليه الرمال، مما أدى لوفاته بناحية قرية عبدالسلام عارف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "عبدالغنى كامل خليفة" فلاح ومقيم بذات القرية بحفر بئر مياه بعمق حوالى 4 أمتار سقط به مما أدى لوفاته، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمشرحة مستشفى بدر العام.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة انهيار الرمال عليه ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال عم المتوفى "محمد على خليفة" فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 900/2015 إدارى المركز.

وفى السياق نفسه تلقى مركز شرطة بدر من المستشفى العام إخطارا بوصول "محمد رمضان إسماعيل" فلاح ومقيم قرية بنى مزار المنيا "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة.

وبسؤال أحمد عطا محمد فلاح ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيامهما بالعمل بمزرعة بناحية التحدى دائرة المركز تناول المتوفى ثمار الفراولة بالمزرعة مرشوشة بالمبيدات الحشرية، وعقب ذلك شعر بآلام بالبطن وتم نقله للمستشفى، وتوفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناول مادة فسفورية أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 2294/2015 جنح المركز.