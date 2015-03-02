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ضبط عامل وضع طفلا داخل جوال وألقاه فى مياه ترعة بالمنوفية

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ضبط عامل وضع طفلا داخل جوال وألقاه فى مياه ترعة بالمنوفية ضبط عامل وضع طفلا داخل جوال وألقاه فى مياه ترعة بالمنوفية
أنقذت العناية الإلهية طفلا بقرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية من الموت، وذلك حال قيام عامل باختطافه ووضعه داخل جوال لإلقائه داخل الترعة المارة بقرية الخطاطبة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى والرائد محمد عيد رئيس مباحث مركز السادات يفيد تلقيهم بلاغا من كل من جابر كرم سلام 35 عاما "صياد"، ورضا إسماعيل البسيونى 29 عاما صياد بمشاهدة أبو العنين عبد المنعم عبد العزيز 38عاما، وذلك حال قيامه بإلقاء جوال بلاستك بمياه الرياح البحيرى وتناهى سماع أصوات صراخ من داخل الجوال.

وتابع: قمنا باستخراج الجوال ووجدنا داخل طفل يدعى محمد عبد اللطيف الأعرج، على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، ولم يعلل سببا تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365