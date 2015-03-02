القبض على 55 هاربا من أحكام و8 مسجلين فى السويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط 55 من الهاربين من أحكام قضائية.

كما تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية وضبط 7 خارج عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 8 مسجلين خطر و11 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

>