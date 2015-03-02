القبض على قاتل ناظر عزبة فى بلبيس بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم من القبض على المتهم بقتل ناظر عزبة كمال نجلة بقرية الكتيبة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية يفيد مقتل "مينا صفوت حليم"25 سنة ناظر عزبة كمال نخلة بالكتيبة دائرة مركز بلبيس، وتحرر المحضر رقم رقم 2258 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات عن قيام "محمد م ف" وشهرته "السيد أبو سعد". مقيم بذات الناحية. بالتعدى على المجنى عليه، وإحداث إصابته بسلاح نارى بسبب خلافات على بيع كمية من الأخشاب ( مخلفات حدائق ) .

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم السلاح المستخدم وطلقة لذات العيار، وجار العرض على النيابة.