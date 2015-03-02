عضو بالائتلاف السوري المعارض: مبادرة دي ميستورا فاشلة

أكد عضو الائتلاف السوري، سعيد لحدو، أن الائتلاف أعلن رؤيته الكاملة فيما يخص مبادرة المبعوث الاممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا والتي تتضمن تجميد القتال في مدينة حلب، مؤكداً أن المبادرة فاشلة لأنها لا تتفق مع مبادرة جنيف.

وقال لحدو لصحيفة (عكاظ)، في عددها الصادر الاثنين إن الائتلاف ما زال مصراً في كل الاجتماعات التي يعقدها مع المبعوثين الدوليين من أجل حل الأزمة السورية على ضرورة أن تهدف أي مبادرة إلى وقف القتال في كافة الأراضي السورية، والقصف والتدمير.

وأشار إلى أن الأزمة السورية لم تعد تحتمل التجزئة في إيجاد الحلول لمنطقة دون أخرى، وحبذا لو تطرح مبادرة تكون في إطار حل شامل يشمل جميع المناطق السورية وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 2.

وأوضح لحدو أن “الائتلاف السوري موافق على السير بأية مبادرة عربية وصديقة وأممية شرط أن تنسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة ومسيرة مؤتمر جنيف بما في ذلك فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين”.

وشدد المسؤول السوري المعارض” على أن أي رؤية أو مبادرة ستحاول الالتفاف على بيان جنيف لن يكتب لها النجاح”.

وكان الموفد الأممي دي ميستورا، التقى أول أمس السبت مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في إطار جهوده لإعطاء دفع لمبادرته حول تجميد القتال في مدينة حلب الشمالية.

وكان دي ميستورا أعلن في منتصف فبراير أن النظام السوري مستعد لوقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة ستة أسابيع لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة في المدينة التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت بدمار واسع ومقتل الآلاف.