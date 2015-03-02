Dolce & Gabbana يكرمون الأمهات بأجمل عروض أسبوع الموضة

بعد أن كان عرض أزياء الملابس الرجالية تكريماً للعائلة ليس من المستغرب أن يكون عرض المجموعة النسائية من Dolce & Gabbana لهذا الموسم تكريماً للأمهات اللواتي يعتبرن عماد العائلة.

قدمت دار Dolce & Gabbana عرضها الرائع بمساعدة 11 عارضة ظهرن مع أطفالهن على منصة العرض، كما كان ظهور العارضة بيانكا باليتي وهي حامل مفاجأة من نوع آخر، وقد بدأ العرض بمجموعة أنيقة من الفساتين الكلاسيكية البسيطة التي زينت بورود حمراء، وانتقل بعد ذلك لتقديم مجموعة ناعمة من الفساتين المزينة برسومات الأطفال.

ومع ظهور مجموعة من الأطفال على منصة العرض شاهدنا بعض ملابس الأطفال التي لا يمكن أن تقاومها أي أم تراها، وقد لفتتنا التصاميم المتطابقة التي ارتدتها العارضات مع أطفالهن، فأظهرن بتلك الإطلالات ابتسامات الإعجاب على وجوه الحضور والمتابعين.

وبالحديث عن الإكسسوارات أظهر العرض بعض حقائب Shopper Bags المزينة برسومات الأطفال، بالإضافة إلى الحقائب الكلاسيكية الأنيقة، كما كشفت Dolce & Gabbana النقاب عن إكسسوارات من نوع آخر، إذ أظهرت مجموعة من السماعات المتميزة بتصاميم رائعة، حيث بدت كالتاج على رؤوس العارضات.

ستجدين في هذه المجموعة العديد من الخيارات لتكون هدية لوالدتك في عيدها المقبل، فاستعدي بتوفير نقودك لتلك المناسبة، إذ نتوقع أنها ستكون هدية باهظة الثمن.

شاهدي في الصور ما قدمته Dolce & Gabbana في مجموعتها لخريف وشتاء 2015، وشاركينا برأيك.



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