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فعاليات أسبوع المرور الخليجي تنطلق الأحد المقبل على مستوى الدولة

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فعاليات أسبوع المرور الخليجي تنطلق الأحد المقبل على مستوى الدولة فعاليات أسبوع المرور الخليجي تنطلق الأحد المقبل على مستوى الدولة

تنطلق فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي في نسخته 31 تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك»، يوم الأحد المقبل على مستوى الدولة.

وأكدت لجنة التحضير والتجهيز للاحتفال بوزارة الداخلية «المكونة من إدارات المرور» الحرص على كل ما يكفل النجاح في زيادة وتعزيز الوعي المروري بين المواطنين والمقيمين لتحقيق رؤية مستقبلية تفضي بالوصول بوفيات الحوادث المرورية إلى صفر «الرؤية الصفرية 2030».

وأكد العقيد جمال سالم العامري، رئيس لجنة التجهيز والتحضير للاحتفال، تنسيق الجهود بين إدارات المرور في الدولة على صعيد الفعاليات التي تستهدف المجتمع لإرساء ثقافة مجتمعية تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

وأوضح أن اللجنة عقدت ستة اجتماعات تنسيقية مع إدارات المرور في الدولة تم من خلالها استعراض البرامج والأنشطة والفعاليات التي سوف يتم إطلاقها من خلال الاحتفالات بأسبوع المرور الخليجي؛ بما يعكس حرص جميع الجهات المعنية على تعزيز جهود التوعية للحد من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية.

وأفاد العامري بأن من أبرز الفعاليات الموحدة التي يشهدها أسبوع المرور في نسخته الحالية على مستوى إدارات المرور بالدولة، مسيرة الدراجات النارية التي سوف تجوب أرجاء الإمارات كافة، وهي ترفع علم أسبوع المرور، وقافلة التوعية المتحركة التي تنطلق من برج خليفة في دبي.

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