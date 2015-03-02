استمرار إغلاق ميناء الغردقة لليوم الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، استمرار إغلاق ميناء الغردقة لليوم الثالث على التوالى لسوء الأحوال الجوية وكذا توقف حركة الملاحة بين مينائى سفاجا – ضبا لإغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الأحوال الجوية.

على جانب آخر يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة السفينة جيندا وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

ويستعد ميناء الأدبية بالسويس، اليوم، لاستقبال السفينة أنابو وعلى متنها 54220 طن حديد قادمة من بولاندا بينما يغادر الميناء السفينة بورسعيد وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

على جانب آخر يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة “عبد الرحمن ك” وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة، ويستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة “ام اس سى مارتينا” وعلى متنها 21770 طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يغادر الميناء السفينة كردس متجهة إلى العقبة بعد تفريغها 806 حاوية بوزن 15778 طن بضائع عامة .

يستقبل ميناء نويبع، اليوم، العبارة “ايلة” وعلى متنها 512 راكب منهم 270 معتمر و6 باص عمرة و9 شاحنة والسفينة “بريدج” وعلى متنها 54 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 210 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 39 شاحنة.

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 679 راكب منهم 428 معتمر و 10 باص عمرة و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 89 راكب و 40 براد و 6 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 16 براد و 9 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 27 راكب و 19 براد و 7 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 43 براد و 9 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 883 راكب منهم 40 معتمر و 1 باص عمرة و 2 سيارة و 2 براد و 3 تريلا .

شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 43 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص و اليخت ويدل ويند .