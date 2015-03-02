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السعودية تعلن عن ترحيل جميع مخالفي قانون العمل بلا استثناء

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السعودية تعلن عن ترحيل جميع مخالفي قانون العمل بلا استثناء السعودية تعلن عن ترحيل جميع مخالفي قانون العمل بلا استثناء

سليمان اليحيى

أعلن المدير العام للجوازات بالسعودية اللواء سليمان اليحيى، أن المملكة ستقوم بترحيل المخالفين لقانون العمل والعمال بما فيهم السوريين.

وقال اللواء اليحيى، فى تصريحات صحفية “إن أي مخالف لأنظمة البلاد سيتم التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة، حتى إن كان من الدول التي تشهد صراعات كسوريا”، لافتاً إلى “أن السوريين يتم تخيير المخالف منهم للدولة التي يريدون الذهاب إليها”.

وأعلن سليمان أن “الجوازات ستستخدم أدوات جديدة لإحكام السيطرة على مخالفي أنظمة العمل والإقامة، مشددا على عدم التهاون في التعامل مع المخالفين.

وكانت مصادر أمنية سعودية، قالت السبت الماضي إن المملكة سوف تبدأ بحملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة على ثلاث مراحل.

وأوضح مصدر أمني في شرطة جدة أن المرحلة الأولى سوف تستهدف تجمعات المخالفين في الطرق خارج الأحياء، حيث يوجد عديد من المخالفين، الذين يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات أو غيرها من الأعمال.

واشار إلى أن المرحلة الثانية تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المواقع التي يعملون فيها، بينما تركز المرحلة الثالثة من الحملة على دهم المنازل والمواقع التي يتحصن في داخلها المخالفون وذلك من خلال المعلومات التي تحصل عليها الجهات الأمنية عن تلك المواقع.

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