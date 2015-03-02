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مسؤل إيراني بارز: لا نعتبر الإخوان المسلمين تياراً إرهابياً

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مسؤل إيراني بارز: لا نعتبر الإخوان المسلمين تياراً إرهابياً مسؤل إيراني بارز: لا نعتبر الإخوان المسلمين تياراً إرهابياً

حسين أمير عبداللهيان

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان: “إننا لا نعتبر الإخوان المسلمين تياراً إرهابياً، ولنا ملاحظات جادة على إجراء المصرية بوضعها الجماعات المعارضة في خانة الإرهاب”.

ووصف عبداللهيان، فى تصريح نقلته وكالة أنباء “فارس” الاثنين، إدراج حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لائحة الجماعات الإرهابية بأنه مرتبط نوعاً ما بالعلاقة بين والإخوان المسلمين.

وحول خفض عدد تأشيرات دخول الإيرانيين إلى لأداء العمرة قال إنه وفقاً لما أعلنته منظمة “الحج والزيارة” الأسبوع الماضي ،فقد انخفض عدد تأشيرات الدخول للحجاج الإيرانيين إلى 50 بالمائة ،ونجري الأن مشاورات لحل هذه المشكلة.

وأوضح عبداللهيان أن السفارة السعودية في طهران ،أعلنت بأن السبب في ذلك يعود إلى قلة كادر القسم القنصلي ،وتأمل الإدارة الإيرانية فى حل هذه المشكلة عبر اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد الكادر ،وأن تتم عملية الإصدار في مشهد وطهران.

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