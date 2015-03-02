ضبط شخص بحوزته تمثال أثري بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط شخص بحوزته تمثال أثري بناحية مدينة الكوثر .

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر حال مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط المدعو “إسلام أحمد صلاح الدين محمد” 30 سنة عاطل ويقيم بدائرة القسم وبحيازته تمثال يحتوي علي نقوش فرعونية طوله حوالي “90″ سم يشتبه في أثريته بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الاتجار، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.