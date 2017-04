المغرب تحقق أكثر من مليار درهم إيرادات عن تصوير أفلام أجنبية على أرضها خلال 2014

بلغت إيرادات المغرب من عمليات تصوير أفلام أجنبية على أرضه ما يُناهز المليار و166 مليون درهم خلال السنة المنصرمة.

وبحسب تقرير للمركز السينمائي المغربي، فإن إيرادات السنة المنصرمة تضاعفت خمس مرات، بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.

وانتقلت مداخيل المغرب من الاستثمارات السينمائية على ترابه من 220.90 مليون درهم سنة 2013، إلى 1166,31 مليون درهم في سنة 2014.

وبلغ عدد الأفلام الأجنبية التي تم تصويرها بالمغرب 38 فيلماً خلال السنة المنصرمة، في حين كان فيلم “mission impossible 5″ أكثر الأفلام استثمارا بالمغرب بمبلغ 170 مليون درهم، يليه “Beyond the Bible” بـ 150 مليون سنتيم، ثم “Sage & Milo” بـ 102 مليون درهم.

ومن بين 32 إنتاجا أجنبيا تم تصويره في المغرب، نجد ثمانية أفلام أمريكية، وثمانية فرنسية الإنتاج، وسبعة أفلام بريطانية، كما حضرت العديد من الأفلام الألمانية والكندية في لائحة الأعمال السينمائية التي تم تصويرها في المغرب خلال السنة الماضية.

وتبقى الأعمال السينمائية الأبرز التي استقبلها المغرب خلال السنة الماضية، هي فيلم المثير للجدل “American Sniper”، و”Queen Of The Desert” للممثلة الشهيرة نيكول كيدمان، ثم الجزء الخامس من فيلم “Mission Impossible”، ومن المنتظر أن تعرف هذه السنة تصوير العديد من الأفلام العالمية في المغرب، على غرار فيلم ” Batman vs Superman”، وفيلم “Les nouvelles aventures d’Aladin”.

ويرجع ارتفاع تصوير الأفلام الأجنبية في المغرب إلى مجموعة من العوامل، من بينها عامل الاستقرار الأمني، عكس مصر التي كانت تعتبر الوجهة المفضلة للأفلام الأجنبية والأمريكية منها على الخصوص، غير أن ما تعيشه أرض الكنانة من اضطرابات أمنية ساهم في لجوء العديد من الأفلام العالمية إلى التصوير في المغرب عوض مصر.

وقد سبق لوزير الإعلام المصري الأسبق، أسامة هيكل، أن عبر عن امتعاضه من انتقال الأفلام الأجنبية إلى التصوير في المغرب عوض مصر، والسبب حسب نفس المتحدث “تعقيد الإجراءات الأمنية والإدارية في مصر عكس المغرب الذي يقدم كل التسهيلات للمنتجين العالميين”.