بالصور.. عودة 381 مصريًا من ليبيا عن طريق الجزائر وتونس

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 70 مصرياً أقلتهم طائرة مصر للطيران “البوينج 737″ ، من مطار “عين مناس” الجزائرى ، بعد أن نجحوا فى الوصول إلى هناك عقب عبور الحدود الليبية ، كما وصل المطار رحلة طيران آخري قادمة من مطار جربا التونسى وعلى متنها 311 راكبًا .

وقال الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن هناك تنسيق دائم بين وزارتى الطيران والخارجية لإعادة المصريين من كافة الأماكن القريبة من الحدود الليبية، طالما نجحوا فى الوصول إلى تلك الحدود ، فى إطار دور مصر للطيران الوطنى والقومى.

وأشار النحاس إلي أن رحلات مصر للطيران إلى جربا مستمرة، وتحدد إعداد الرحلات المتجهة إلى هناك حسب أعداد المصريين، الذين تمكنوا من الوصول إلى الحدود التونسية وعبور الحدود الليبية.

ومن داخل صالة الوصول رقم “٢” بالمطار قامت منظمة “الهلال الأحمر” المصري بتوزيع وجبات على العائدين بالتنسيق مع السلطات المختصة بمطار القاهرة ،والتى قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصريين النازحين من ليبيا ،وتعد هذه هى الرحلة الأولى من الجزائر.

وقال جمال فؤاد محمد، من مدينة المنصورة وأحد العائدين من الجزائر ،”حاولنا العبور عن طريق رأس جدير للحدود الجزائرية لأنها أكثر أماناً بالنسبة لنا” ، مضيفاً أنه بالفعل لم يتعرض أحد من الميلشيات الليبية لنا فى الطريق”.

وأكد جمال فؤاد محمد أن الجزائريين وفروا لهم معاملة جيدة حتي استطاعوا العودة إلي القاهرة.

بينما أكد محمد فؤاد من قنا وأحد العائدين علي نفس الرحلة أنهم أجريا اتصالات مع وزارة الخارجية المصرية من أجل العبور من ناحية الجزائر إذ أنها أكثر أمن لهم من العبور ناحية حدود تونس بسبب قوات “فجر ليبيا” المتمركزة هناك .

وأضاف فؤاد أنه فور العبور إلي الجزائر وجدوا معاملة جيدة ، وكانو علي اتصال مستمر مع وزارة الخارجية التي أرسلت إليهم طائرة أعادتهم للقاهرة .