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وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 56 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

موانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت، اليوم الاثنين، 56 ألف طن بوتجاز وبضائع، مضيفاً أن ميناء “الزيتيات” استقبل السفينة “ جاز” و على متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء “ينبع” السعودى.

وأضاف مصطفى فى بيان إعلامي أن ميناء “الأدبية” استقبل، اليوم، 40 ألف طن حديد وبضائع صب قادم من شرق آسيا ،وذلك ضمن الحركة الملاحية اليومية.

ويستقبل ميناء نويبع، اليوم، العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 414 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة وسيارة و السفينة “بريدج” وعلى متنها 49 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة “سينا” وعلى متنها 312 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 39 شاحنة.

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