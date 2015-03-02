مدير أمن بورسعيد: تشكيل مجموعات أمنية للتصدى لعمليات التهريب

أكد اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، لـ"اليوم السابع" بأنه أصدر تعليمات بتشكيل مجموعات أمنية تضم ضباط إدارة البحث الجنائى ومباحث التموين والأموال العامة للتصدى لعمليات تهريب البضائع التى يتم خروجها عبر المنافذ غير المشروعة دون تسديد رسومها الجمركية.

وأشار اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، فى بيان، إلى أنه لا يؤمن بالعمل المكتبى بقدر إيمانه الراسخ بالعمل الميدانى من خلال جولاته المستمرة على الخدمات الشرطية بالكمائن والتمركزات الشرطية والمنافذ والطرق للتأكد بنفسه على المنظومة الأمنية للحفاظ على من المواطن.

وفى السياق ذاته أكد اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بأنه تفقد الخدمات المعينة بالمنافذ والطرق والمدقات المتواجدة بمنطقتى القابوطى والصناعية المحيطة بالضواحى والجنوب، للوقوف على سبل القضاء على ظاهرة التهريب، من خلال التنسيق مع شرطة أمن الموانئ للتصدى لكافة الخارجين على القانون.

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