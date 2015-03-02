أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسكان:لا نية لإنشاء محافظة لتوشكى حاليا والاكتفاء بثلاث محافظات جديدة

Google+ Print
الإسكان:لا نية لإنشاء محافظة لتوشكى حاليا والاكتفاء بثلاث محافظات جديدة الإسكان:لا نية لإنشاء محافظة لتوشكى حاليا والاكتفاء بثلاث محافظات جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا نية حاليا لإنشاء محافظة جديدة، تضم أسوان وتوشكى الجديدة، مشددا على أن المحافظات الجديدة التى سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، هى الواحات والعلمين ووسط سيناء فقط، وما سيتم طرحه سيكون على مدى زمنى كبير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن هناك تركيزا كبيرا على تنمية المنطقة الجنوبية، مثل تنمية توشكى وحلايب وشلاتين، بجانب باقى المناطق الحدودية، لمجابهة الخطر الذى قد يأتى منها، كبعد أمنى أولى خطوات سلامة هذه المناطق هى التنمية، وهو ما سنقوم به فى توشكى الجديدة وحلايب وشلاتين، وذلك بعيدا عن إعلان هذه المدن محافظات بذاتها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الدولة تراعى حقوق النوبيين، وحريصة على منح كافة هذه الحقوق، وهو ما تضمنه الدستور، بما يؤكد حرص الدولة على إعطاء كافة حقوقهم، وعدم استطاعتها تجاهل مطالبهم، ومن يريد تعويضه والعودة للعيش فى البلد (أهلا وسهلا)، فكيف سأعوض مهاجرين إلى الولايات المتحدة وألمانيا، فنحن جميعا نتمنى عودة النوبيين المهاجرين إلى أراضى الوطن، وتعويضهم فورا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة مستمرة فى تعويض النوبيين المهجرين من قراهم، فى مشروع وادى كركر، مستدركا أن حجم التنمية لابد أن يكون فى جميع مناطق ، واليوم نعمل فى تنمية سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين، لنخرج من الوادى الضيق، لنعيش على رقعة أكبر من التى نعيش فوقها حاليا وتمثل 6%.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن مدينة توشكى الجديدة ستعد بداية لتنمية كاملة لجنوب مصر، بما فيها النوبة.


>شكاوى لوزير الإسكان بسبب عدم توصيل المرافق لمشروع إسكان مبارك بأكتوبر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار