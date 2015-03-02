الإسكان:لا نية لإنشاء محافظة لتوشكى حاليا والاكتفاء بثلاث محافظات جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا نية حاليا لإنشاء محافظة جديدة، تضم أسوان وتوشكى الجديدة، مشددا على أن المحافظات الجديدة التى سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، هى الواحات والعلمين ووسط سيناء فقط، وما سيتم طرحه سيكون على مدى زمنى كبير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن هناك تركيزا كبيرا على تنمية المنطقة الجنوبية، مثل تنمية توشكى وحلايب وشلاتين، بجانب باقى المناطق الحدودية، لمجابهة الخطر الذى قد يأتى منها، كبعد أمنى أولى خطوات سلامة هذه المناطق هى التنمية، وهو ما سنقوم به فى توشكى الجديدة وحلايب وشلاتين، وذلك بعيدا عن إعلان هذه المدن محافظات بذاتها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الدولة تراعى حقوق النوبيين، وحريصة على منح كافة هذه الحقوق، وهو ما تضمنه الدستور، بما يؤكد حرص الدولة على إعطاء كافة حقوقهم، وعدم استطاعتها تجاهل مطالبهم، ومن يريد تعويضه والعودة للعيش فى البلد (أهلا وسهلا)، فكيف سأعوض مهاجرين إلى الولايات المتحدة وألمانيا، فنحن جميعا نتمنى عودة النوبيين المهاجرين إلى أراضى الوطن، وتعويضهم فورا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة مستمرة فى تعويض النوبيين المهجرين من قراهم، فى مشروع وادى كركر، مستدركا أن حجم التنمية لابد أن يكون فى جميع مناطق مصر، واليوم نعمل فى تنمية سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين، لنخرج من الوادى الضيق، لنعيش على رقعة أكبر من التى نعيش فوقها حاليا وتمثل 6%.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن مدينة توشكى الجديدة ستعد بداية لتنمية كاملة لجنوب مصر، بما فيها النوبة.

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