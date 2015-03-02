"الكهرباء" تبحث إلغاء شرط إحضار لمبات متوهجة للحصول على "الليد"

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شرط إحضار 4 لمبات متوهجة مقابل الحصول على 4 لمبات ليد بسعر التكلفة وبالتقسيط على 20 شهراً، تسبب فى أزمة بعدد من شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، نتيجة أن معظم المواطنين لا يوجد لديهم لمبات متوهجة ومعظمها موفرة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة تبحث إلغاء شرط إحضار 4 لمبات متوهجة للتيسير على المواطنين للحصول على اللمبات الليد.

جدير بالذكر أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى توزيع المرحلة الأولى من حملة ترشيد الاستهلاك، والتى تستهدف توزيع 10 ملايين لمبة ليد على 2.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية لترشيد 250 ميجا وات يومياً فى وقد الذروة و بتكلفة 200 مليون جنيه.