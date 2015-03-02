مذكرة للنائب العام لإدراج حركة “حماس” علي قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم المحامى د .سمير صبري بمذكرة للنائب العام ضد حركة “حماس” الفلسطينية للإدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأوضح صبري أنه بتاريخ 28/2/2015 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثانية حكماً في الدعوى رقم 314 لسنة 2015 والمقامة من الطالب ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية باعتبار “حماس” حركة إرهابية،وكلفت وزير الخارجية بإعلان الحكم لكل دول العالم ، وجاء بمدونات هذا الحكم وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه.

وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق وظاهر مستندات الدعوى ارتكاب منظمة حماس تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها دعما لتنظيم “الإخوان” الإرهابي وهي أعمال لا تعد إلا أن تكون أعمالاً إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالاً ذات طابع سياسي أو ديني ،بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وأن نجاح الدولة خاصة في المجال الأمني ،وكذلك الاقتصادي يعني فشل تلك الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر فنجاح الدولة في المجال الاقتصادي والسياسي واستعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة يعني فناء تلك التنظيمات الإرهابية فلم يعد لديهم وسيلة لزعزعة أمن مصر واستقرارها إلا عن طريق تلك العمليات الإجرامية فقيام حركة “حماس” بالتخطيط لهذه العمليات الإرهابية أصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم “الإخوان” الإرهابي.

وأضاف صبري أنه يتعين إعمال القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراج حركة “حماس” الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية.