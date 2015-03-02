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القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة تكريت من تنظيم "داعش"

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القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة تكريت من تنظيم "داعش" القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة تكريت من تنظيم "داعش"
ذكر التلفزيون العراقى أن قوات حكومية مدعومة من تحالف مقاتلين من الشيعة والسنة بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين، من تنظيم داعش.

وقال تلفزيون العراقية اليوم الاثنين، إن القوات شرعت فى مهاجمة تكريت بدعم من الضربات المدفعية والغارات الجوية للمقاتلات العراقية، مضيفاً أن المسلحين طردوا من بعض المناطق خارج المدينة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقبل ساعات من العملية، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادى مقاتلى العشائر السنية بالتخلى عن التنظيم المتطرف، وتعهد بالعفو عنهم.

وسقطت تكريت، التى تبعد نحو 130 كيلومترا شمال بغداد، فى أيدى مقاتلى داعش الصيف الماضى إلى جانب الموصل، ثانى كبرى مدن البلاد، وأجزاء أخرى فى قلب المنطقة السنية.
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