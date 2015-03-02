أمن جنوب سيناء يضبط 15 مزرعة نبات بانجو بوادى مكتب بمدينة أبورديس

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء، اليوم الاثنين، من ضبط 15 مزرعة مخدرات تم زراعتها بمخدر البانجو بمساحات 7 أفدنة وأبورديس، بناء على توجيهات اللواء حاتم أمين مساعد الوزير مدير الامن بتمشيط المدقات والوديان الجبيلة بدائرة المديرية.

وفى إطار خطة العميد محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى وفقا للخطة الموضوعة والتى من أهم عناصرها تمشيط المدقات والوديان الجبيلة عن طريق القيام بحملات مستمرة لاستهداف المدقات والوديان لفحص قاطنيها والمترددين عليها، وضبط المناطق التى تستخدم كمزارع للنباتات المخدرة.

وتم إعداد مأمورية برئاسة العميد حسين سليمان رئيس إدارة تأمين الطرق، والسيد العقيد محمد عوض رئيس فرع خليج السويس، والعقيد عبدالرحمن مأمون – مفتش مباحث قسم شرطة أبورديس، والرائد محمد طاحون معاون مباحث قسم شرطة أبورديس، وعدد من ضباط مباحث قسم شرطة أبورديس وقوات الأمن المركزى أثناء تمشيط المدقات والوديان الجبيلة – بوادى مكتب – دائرة قسم شرطة ابورديس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحة 7 أفدنة. وتم أخذ العينة اللازمة وحرق وتدمير باقى المزرعة، تم تحرير محضر وإحالة إلى النيابة لتولى التحقيق.