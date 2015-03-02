حريق محدود بمحطة الكهرباء الغازية فى المحمودية دون خسائر

شب فجر اليوم حريق بمحطة الكهرباء الغازية بالمحمودية بمحافظة البحيرة تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير الأمن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بأرضية من النجيلة الخضراء والمشبعة بسائل السولار بداخل المحطة، وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

بسؤال أحمد محمد زكريا دبور، المهندس المسئول عن السلامة المهنية بالمحطة، ومقيم بمركز فوه بكفر الشيخ، لم يعلل سبباً للحريق ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر 781/2015 إدارى المركز.

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