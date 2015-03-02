سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش فى البحيرة

تمكن اليوم ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطار من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، يفيد ورود معلومات تفيد بقيام "خالد م ح" عاطل ومقيم المنتزه ثانى الإسكندرية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بالقرب من قرية راضى بالطريق الزراعى دائرة مركز كفر الدوار وبحوزته عدد (20) طربة لمخدر الحشيش، مطواة ، هاتف محمول، مبلغ مالى 120 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر 4618/2015 جنايات مركز كفر الدوار.