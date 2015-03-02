أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش فى البحيرة

Google+ Print
سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش فى البحيرة سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش فى البحيرة
تمكن اليوم ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطار من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، يفيد ورود معلومات تفيد بقيام "خالد م ح" عاطل ومقيم المنتزه ثانى الإسكندرية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بالقرب من قرية راضى بالطريق الزراعى دائرة مركز كفر الدوار وبحوزته عدد (20) طربة لمخدر الحشيش، مطواة ، هاتف محمول، مبلغ مالى 120 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر 4618/2015 جنايات مركز كفر الدوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365