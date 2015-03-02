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الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة إلى ليبيا يتطلب اجراءات أكثر صرامة

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الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة إلى ليبيا يتطلب اجراءات أكثر صرامة الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة إلى ليبيا يتطلب اجراءات أكثر صرامة
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن قدرة ليبيا على منع تدفق الأسلحة الى البلاد التى تعمها الفوضى "منعدمة تقريبا"، ودعا التقرير الى تشديد حظر الأسلحة الذى تطالب الليبية بوجوب تخفيفه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

ويوصى التقرير الصادر عن لجنة خبراء بتشكيل قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية فى منع تدفق الأسلحة، والتصدير غير المشروع لنفط البلاد.

وينتاب المجتمع الدولى قلق كبير إثر ظهور مقاتلين تابعين لجماعة الدولة الإسلامية فى البلاد المنقسمة بين حكومتين متنافستين والعديد من الميليشيات.

إلا إن الولايات المتحدة ودول أخرى تخشى من أن تقديم أى أسلحة الى الحكومة التى يدعمها الغرب قد تسقط بسرعة فى الأيدى الخطأ.
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مصر 365

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