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إياد علاوى: الحرب فى بلادنا قد تطول..والشعب العراقى سينتصر فى النهاية

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إياد علاوى: الحرب فى بلادنا قد تطول..والشعب العراقى سينتصر فى النهاية إياد علاوى: الحرب فى بلادنا قد تطول..والشعب العراقى سينتصر فى النهاية
قال نائب الرئيس العراقى المسئول عن ملف المصالحة الوطنية فى العراق، إياد علاوى، إن الحرب فى بلاده ستطول، وإنها بدأت تأتى بنتائج مؤذية، مؤكداً أن الشعب العراقى سينتصر فى النهاية.

وأضاف علاوى، فى مقابلة مع سكاى نيوز عربية ببرنامج "غرفة الأخبار"، أن طول الحرب يرجع لغياب الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية، وأن الوحدة والمصالحة الوطنية "يجب أن تكون من أولويات خوض المعركة وصولاً إلى خوض الحرب والانتصار بها.

وأكد إياد علاوى أن العراق والعراقيين قادرون على ردع الإرهاب من دون تدخل خارجى أو تدخل ضباط من الخارج، وأن العراق تمكن من ردع الإرهاب سابقاً.

وأوضح علاوى أنه من الصعب إنهاء الحرب بشكل صريح، وتابع أنه بدون الوحدة الوطنية والتلاحم الوطنى الحقيقى لن تكون هناك مصالحة وطنية وعلى بالدرجة الأولى أن تركز جهودها بالدرجة الأساسية وتعمل على تحصين المجتمع وتحقيق وحدته.
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