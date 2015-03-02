سرقة أعمال فنية نادرة من قصر دو فوتنبلو الفرنسي

قالت وزارة الثقافة الفرنسية إننحو 15 قطعة فنية نادرة سرقت الأحد، في المتحف الصيني بقصر شاتودو فوتنبلو الواقع في جنوب شرق باريس.

وقالت الوزارة في بيان إن المسروقات تضم تاجا لملك سيام قدمللامبراطور نابليون الثالث خلال زيارة الملك الرسمية لفرنسا في عام

وجاءت الأعمال الفنية المسروقة من الصين وسيام (تايلاند)وجمعتها الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون واحتفظت بها في متحفهاالذي أنشيء عام 1863.

وقالت الوزارة إن السطو الذي وقع في واحد من أشد المواقع أمنابالقصر استغرق سبع دقائق فقط وأنها بدأت تحقيقا في الحادث.

وقصر شاتو دو فوتنبلو كان مقر إقامة ملوك فرنسا من لويس السابعوحتى نابليون الثالث وقد حول إلى متحف وطني.