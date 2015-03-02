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الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم دورة حول الأداء بالمنظمات المتخصصة

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الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم دورة حول الأداء بالمنظمات المتخصصة الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم دورة حول الأداء بالمنظمات المتخصصة
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى دورة تطبيقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإدارة المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة حول كيفية تطبيق مؤشرات قياس الأداء فى المنظمات العربية المتخصصة، المنعقدة فى الفترة من 1 مارس إلى 3 مارس 2015 بمقرها بفرع ميامى بالإسكندرية.

حيث افتتح الدورة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، ومحمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتنسيق وإشراف الدكتورة غادة القط أستاذ الموارد البشرية والسلوك التنظيمى وعميد البحث العلمى.

وتناولت الدورة عددا من المحاور الرئيسية وهى: علاقة التخطيط الإستراتيجى بتخطيط الأداء، وأهمية التخطيط الإستراتيجى للمنظمات، وقياس أداء الأفراد وكيفية تنميته ومحاوره وأبعاده، وتناول أمثلة على مشروعات الأداء بالأكاديمية العربية وكيف تم التوصل إلى الأهداف الإستراتيجية.

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مصر 365