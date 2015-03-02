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نبيل العربي لـ” الشرق الأوسط “: الحروب على الإرهاب أقرب إلى طريقة مواجهة «العصابات»

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نبيل العربي لـ” الشرق الأوسط “: الحروب على الإرهاب أقرب إلى طريقة مواجهة «العصابات» نبيل العربي لـ” الشرق الأوسط “: الحروب على الإرهاب أقرب إلى طريقة مواجهة «العصابات»

نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن طبيعة الحروب قد تغيرت ولم تعد عسكرية فقط، على سبيل المثال في عام 1950 وقعت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين7 دول منها « والسعودية وسوريا والعراق ولبنان واليمن» وهنا أشيد ببعد نظر القادة العرب الذين وقعوها بشقيها العسكري والاقتصادي، وقد أضيفت كلمة التعاون الاقتصادي من أجل رفع المستوى ويكون هناك سند للجيوش التي تحارب.

وأضاف العربي في حواره لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن حروب الإرهاب أقرب إلى طريقة مواجهة العصابات المحترفة وبالتالي أنت لا تحتاج إلى جيوش في شكلها النظامي وإنما لتبادل معلومات أولتنفيذ عملية عسكرية محدودة وهكذا، ومن هنا فالعمل يحتاج لتعاون وثيق وتفاصيل لحصار الخطر وتقليصه وإبعاد تداعياته الخطيرة على المنطقة.

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