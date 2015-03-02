الشرق الأوسط : ” إخوان الأردن” تعلن تمردها على ” مكتب الإرشاد ” في مصر

كشفت مصادر رسمية أردنية لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن موافقة مجلس الوزراء الأردني أمس الأحد، على طلب المراقب العام السابق لـ «إخوان الأردن» عبد المجيد ذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضعها لفك ارتباط «إخوان الأردن» عن «مكتب الإرشاد» في مصر.

وقالت المصادر، إن الحكومة وافقت على إصدار ترخيص جديد للجماعة يهدف إلى فك ارتباطها عن «إخوان مصر»، ويلغي ما كان موجودا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1946 بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من «إخوان مصر».

ولم تستبعد مصادر إخوانية أن يتم تعيين قيادة مؤقتة جديدة للجماعة برئاسة عبد المجيد ذنيبات ومن قيادات إخوانية أخرى كون القانون يمنح ذلك.

وتؤكد المصادر أن ذنيبات، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي، تقدم بطلب إلى الحكومة من أجل ترخيص الجماعة كمستقلة من خلال وثيقة وقّع عليها قيادات إخوانية محسوبة على التيار المعتدل. وقال ذنيبات لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال يومين سيتم إجراء كل الترتيبات النهائية.