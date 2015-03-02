القوات العراقية تضبط أكبر ورشة لتفخيخ السيارات بـ"صلاح الدين"

ضبطت القوات العراقية أكبر ورشة لتفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة خلال عملية عسكرية بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، بينما شن طيران التحالف الدولى غارات بشكل مكثف على مواقع تنظيم "داعش" كبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

وذكر مصدر كردى أن طائرات التحالف استهدفت مواقع "داعش" فى قرى "وردك - كوولة – بوور"، وأحرقت العشرات الآليات التابعة للتنظيم، مشيرة إلى أن طيران التحالف نفذت غارات أمس استهدفت مواقع داعش فى العراق وسوريا.

وقال قائد شرطة محافظة ديالى الفريق الركن جميل الشمرى - فى تصريحات مساء الأحد، إنه تم ضبط أكبر معمل للتفخيخ والعبوات والأحزمة الناسفة بواسطة قوة أمنية خاصة من سرية التدخل السريع فى شرطة ديالى داخل حدود صلاح الدين على بعد كيلومترات قليلة من الحدود المشتركة مع ديالى.

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