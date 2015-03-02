كاميرا محل أحذية تكشف سرقة عامل سابق لخزينة النقود بإمبابة

أمر المستشار إسلام عطية، وكيل أول نيابة أمبابة بحبس 3 عاطلين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامه بسرقة محل أحذية بالمنطقة بالاتفاق مع المتهم الأول الذى كان يعمل بالمحل، بعد أن رصدتهم كاميرا موجودة بالداخل.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة أمبابة محافظة الجيزة من صاحب محل أحذية بالمنطقة يفيد بسرقة الخزينة كاملة، والخاصة بالمحل على يد مجهولين، وبداخلها مبلغ مالى يقدر بـ370 ألف جنيه، ودفتر شيكات وعقود تمليك وبعض الأغراض الأخرى.

وأكد صاحب المحل فى أقواله أن أحد العاملين السابقين بالمحل هو من خطط لسرقته وقام بالدخول إلى المحل، وذلك بعد أن صورته كاميرا المراقبة بالداخل، وأن المتهم قام بكسر الكاميرا، وهو ما يؤكد أنه يعرف مكانها، وأنه قام بتكبير الصورة التى أوضحت وجهه، وأنه سبق عمله بالمحل وتم فصله لسوء سلوكه.

وبتكثيف التحريات التى أكدت أن المتهم قام بشراء توك توك منذ أيام، وأنه ارتكب الواقعة مستغلا حالة الجو منذ أيام وعدم مرور المواطنين بالشارع، وهو ما ساعده على كسر واجهة المحل والدخول إليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالسرقة قائلا "إنه كان يعمل بالمحل وأنه خطط للسرقة، واستعان بشخصين آخرين، وتوجهوا إلى المحل نهارا، وقاموا بتحطيم العمود الذى يوجد به باب المحل، ولم يكن هناك تواجد من المواطنين بالشارع نظرا لحالة الجو وقتها.

وأضاف المتهم أنه فور دخوله المحل توجه إلى الخزينة، وقام قبلها بتأجير صاروخ لفتح وتقطيع ونقل الخزينة من مكانها المثبتة به، وبالفعل تمكن من ذلك وحمل الخزينة إلى خارج المحل بمساعدة المتهمين الأخرين.

وبعد ذلك توجه المتهم إلى منزله بروض الفرج وقام بتقطيع الخزينة وسرقة الأموال، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشخص الذى قام المتهم بتأجير "الصاروخ"، حيث أكد أنه قام بالفعل بتأجير "الصاروخ" المستخدم فى الجريمة، فأمرت النيابة بحبسهم جميعا على ذمة التحقيق.