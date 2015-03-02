ولي ولي العهد يتلقى رسالة تقدير من المفوض العام للأونروا

الرياض - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية رسالة تقدير من المفوض العام للأنروا بير كرنبول على التبرع السخي العيني الذي قدمته حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسيطيني بغزة من خلال تنفيذ مشروع تأمين (1600) طن من الدقيق عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) لتوزيعها على الأسر الفقيرة في قطاع غزة. كما أعرب المفوض العام للأنروا عن امتنانه وتقديره لما قدمته حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني من مساعدات خلال السنوات الماضية بقيمة تزيد على /20/ عشرين مليون دولار في إطار جهود المملكة الإغاثية والإنسانية الموجهة للاجئين والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني وغيرهم من الشعوب المتضررة والمنكوبة في مختلف دول العالم وقال إنها جهود مشكورة ومقدرة من المجتمع الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية.