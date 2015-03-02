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محمد بن سلمان يترأس الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لتطوير وزارة الدفاع

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محمد بن سلمان يترأس الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لتطوير وزارة الدفاع محمد بن سلمان يترأس الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لتطوير وزارة الدفاع

    ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لتطوير وزارة الدفاع الذي عقد بمكتب سموه مساء أمس.

واستعرض سموه مع أعضاء اللجنة عددا من الرؤى والبرامج المستقبلية للوزارة في الجوانب التشغيلية، وفي مجال تحديث البنى التحتية، كما استكملت اللجنة بحث الخطط المقدمة من الوزارة القصيرة والطويلة الأجل.

يذكر أن اللجنة الوزارية قد تشكلت بأمر ملكي في الثلاثين من شهر شوال من العام 1434ه بعضوية سموه وأميناً عاماً لها، وأعيد تشكيلها برئاسة سموه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر من هذا العام.

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