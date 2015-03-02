نهائي_الرابطة- 5 أشياء تعلمناها من تتويج تشيلسي باللقب

أول البطولات الإنجليزية انتهت.. تشيلسي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنام، تتويج أظهر لنا 5 أشياء عن البلوز والسبيرز.

ملعب ويمبلي احتضن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي وشهد فوز تشيلسي بهدفين مقابل لاشيء على حساب توتنام.

تشيلسي حقق أول البطولات هذا الموسم، ليبدأ جوزيه مورينيو في حصد الألقاب من جديد بعد فشله في موسمه الأول مع البلوز.

ورصدت صحيفة ميرور البريطانية 5 أشياء من فوز تشيلسي أمام توتنام يستعرضها FilGoal.com

1) زوما الحل

غاب نيمانيا ماتيتش، غاب جون أوبي ميكيل فحضر كورت زوما.

زوما قدم أداء أكثر من رائع دفاعيا وساهم في مساعدة الثنائي جاري كاهيل وجون تيري في خط الدفاع.

وراميرس وسيسك فابريجاس في خط الوسط، فأعطى سيسك المساحة للتقدم بأريحية قبل أن يساهم الإسباني في هدف تقدم البلوز الأول في مرمى توتنام.

صاحب الـ20 عاما أثبت سريعا قدرته على اللعب كأساسي بقميص تشيلسي.

2) الغاضب كوستا

لا يزال ديجو كوستا يغضب أمام الخصوم ولا يزال يهز شباك الخصوم.

الغاضب كوستا عاد من جديد للإلتحامات القوية، وهذه المرة الضحية إريك دير.

دير داخل في اشتباك مع كوستا في أكثر من لقطة ولكن ذكاء الأخير منعه من تليقي البطاقة الصفراء في الوقت الذي أشهر حكم المباراة البطاقة في وجه دير.

ولكن عنف دفاع توتنام بعد عنف دفاع ليفربول في لقاء نصف النهائي، لم يمنع كوستا من التسجيل.

كوستا هز شباك توتنام بهدف ثان للبلوز أمن تتويج مورينيو باللقب.

3) جون تيري لا يبالي

لا يهتم جون تيري بكل الانتقادات التي تصب تجاه، بل يركز على هدف واحد فقط.. الأفضل في مركزي.

تيري لا يؤمن فقط دفاع تشيلسي في المباريات بل يضع البلوز في المقدمة ويساهم في فوزهم بالمباريات.

قائد تشيلسي نجح في إيقاف خطورة المهاجم الموهوب هاري كين، ليضع حد لخطورة السبيرز في المباراة.

ليس ذلك فحسب بل نجح تيري في تسجيل هدف تشيلسي الأول في مرمى توتنام قبل نهاية الشوط الأول.

هدف مهد الطريق للبلوز للتتويج باللقب.

4) كين رائع ولكن

هاري كين المهاجم الإنجليزي قدم أداء ملفت للنظر مع توتنام هذا الموسم ولكنه لم يظهر في أمطار ويمبلي أمام تشيلسي.

كين تأثر بأرضية ويمبلي المبتلة فاختفى في أحضان الثنائي جاري كاهيل وجون تيري.

خطورة توتنام القليلة على مرمى تشيلسي كانت من لقطات ظهور كين، فكاد أن يسجل هدف التقدم قبل هدف تشيلسي الأول.

ومع اختفاء كين انعدمت خطورة توتنام ونجح تشيلسي في التتويج بكأس الرابطة.

5) مورينيو عاشق النهائيات

12 نهائي = 10 بطولات

فقط مع جوزيه مورينيو، فالبرتغالي يعرف لغة واحدة فقط في النهائيات وهي لغة الانتصار.

باستثناء نهائيين فقط خسرهما مورينيو في الأوقات الأصلية والإضافية فأن مورينيو لا يعرف إلا الانتصار.

ونجح "سبيشال وان" أخيرا في حصد أول ألقابه مع تشيلسي منذ عودته من جديد إلى قلعة البلوز.

2-0 أمام توتنام ومورينهو ينهي أطول فترة عجاف وصلت لموسمين ونصف بدون بطولات منذ الفوز بكأس السوبر الأسبانية في بداية موسم 2012-2013.