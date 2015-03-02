سان جيرمان يتنازل عن الصدارة بالتعادل أمام موناكو

(إفي): فشل باريس سان جيرمان في استغلال سقوط منافسيه مارسيليا وليون، ليتنازل عن صدارة الدوري الفرنسي يوم الأحد بتعادله السلبي على ملعب موناكو في قمة الجولة الـ27.

واكتفى بي إس جي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بالحصول على النقطة 53 في وصافة الليج آ، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليون.

كما ابتعد العملاق الباريسي عن مارسيليا ثالث الترتيب بثلاث نقاط.

كان ليون قد خسر في نفس الجولة على ملعب ليل 1-2 ، كما خسر مارسيليا امام ضيفه كان 2-3.

أما موناكو، المنتشي بفوزه الكبير 3-1 على أرسنال الإنجليزي بلندن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فنال النقطة 44 بالمركز الرابع.