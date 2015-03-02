أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتليتكو يبتعد أكثر عن القمة بتعادل سلبي أمام سيفيليا

Google+ Print
أتليتكو يبتعد أكثر عن القمة بتعادل سلبي أمام سيفيليا أتليتكو يبتعد أكثر عن القمة بتعادل سلبي أمام سيفيليا

(إفي): انتهت قمة سيفيليا وضيفه أتليتكو مدريد بالتعادل السلبي، ليفقد حامل لقب الدوري الإسباني نقطتين مهمتين يبعدانه عن قمة البطولة في الجولة 25.

واكتفى أتليتكو بالحصول على النقطة 54 في المركز الثالث، ليتسع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة إلى خمس نقاط، ويتأخر عن المتصدر ريال مدريد بست نقاط مؤقتا قبل المواجهة بين جاره وفياريال.

أما سيفيليا فرفع رصيده إلى 46 نقطة ليظل في المركز الخامس، على أمل ألا ينتصر فياريال على الريال ويخطف منه مكانه.

وعجز فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع