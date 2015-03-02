أتليتكو يبتعد أكثر عن القمة بتعادل سلبي أمام سيفيليا

(إفي): انتهت قمة سيفيليا وضيفه أتليتكو مدريد بالتعادل السلبي، ليفقد حامل لقب الدوري الإسباني نقطتين مهمتين يبعدانه عن قمة البطولة في الجولة 25.

واكتفى أتليتكو بالحصول على النقطة 54 في المركز الثالث، ليتسع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة إلى خمس نقاط، ويتأخر عن المتصدر ريال مدريد بست نقاط مؤقتا قبل المواجهة بين جاره وفياريال.

أما سيفيليا فرفع رصيده إلى 46 نقطة ليظل في المركز الخامس، على أمل ألا ينتصر فياريال على الريال ويخطف منه مكانه.

وعجز فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد.