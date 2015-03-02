بالفيديو- ريال مدريد يسقط بالتعادل أمام فياريال لمصلحة برشلونة

(إفي): سقط ريال مدريد يوم الأحد في فخ التعادل بهدف لمثله أمام فياريال بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

لاحت أول فرصة خطيرة لفياريال (ق12) بانفراد لجيرارد مورينو أنقذه الحارس إيكر كاسياس لترتد الكرة ويسددها مويسيس جوميز ولكن الظهير الأيمن داني كارباخال أخرجها برأسه من على خط المرمى.

بعدها لم تلح أي فرصة حقيقية لريال مدريد حتى (ق22) حينما حول المدافع البرتغالي بيبي برأسه عرضية من ركلة حرة فوق قائم الحارس سرخيو أسينخو.

كاد الفرنسي رفائيل فاران أن يحرز الهدف الاول للريال (ق33) برأسية حولها من ركنية ولكنها مرت بجوار القائم.

أنقذ التوفيق فياريال من هدف (ق41) بعد أن أرسل جاريث بيل عرضية غير متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن يشتتها دفاع "الغواصة الصفراء".

مع بداية الشوط الثاني استرد الفرنسي كريم بنزيمة الكرة في منتصف الملعب وانطلق ليمرر للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سددها أرضية ولكن أسينخو تمكن من التصدي لها (ق47).

احتسب الحكم ركلة جزاء (ق50) لصالح رونالدو بعد عرقلته من قبل الإيفواري اريك بيلي ليتقدم لها اللاعب البرتغالي ويضعها في الشباك.

تمكن أسينخو من حرمان رونالدو من الهدف الثاني عقب بينية من بيل للاعب البرتغالي الذي سددها صاروخية ولكن الحارس تمكن من التصدي لها (ق54).

أدرك فياريال التعادل (ق63) بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لجيرارد مورينو بعد فشل الألماني توني كروس غير الموفق اليوم في استعادة الكرة وتشتيتها.

تألق أسينخو مجددا وتصدى بشكل رائعة لرأسية جميلة من "صاروخ ماديرا" بعد عرضية بالمقاس من بيل (ق70).

أهدر البديل خيسي رودريجز فرصة العمر لاحراز هدف الفوز في أول خطأ بالمباراة لأسينخو عقب سقوط كرة عرضية من بين يديه ولكن اللاعب الشاب سددها بعيدا عن الشباك (ق84).

وحاول الريال خلال الدقائق المتبقية احراز هدف الفوز ولكن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب الدفاع المستميت من لاعبي "الغواصة الصفراء".

وارتفع رصيد المتصدر ريال مدريد بهذه الطريقة لـ61 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني فيما أصبح لدى فياريال 45 نقطة في المركز السادس.

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