ما حقيقة إلغاء حفل جورج وسّوف في عمّان ؟!

نفت الشّركة المنظّمة لحفل الفنّان السوري جورج وسّوف كل ما أثير من شائعات حول إلغاء حفله المقرّر يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأردنيّة عمّان، في فندق "الرويال".

وجاء في البيان الصحفي للشركة المنتجة والذي تلقت "سيدتي نت" نسخة منه: "سعى البعض إلى عملية إطلاق الشائعات عن إلغاء الحفل الفني المقرّر إقامته للفنان جورج وسوف في فندق الرويال، لنؤكد أنّ هذا الأمر غير صحيح، وأن الحفل قائم ولا يوجد أي إلغاء للحفل،

حيث تشهد مراكز البيع إقبالا كبيراً سواء في الأردن أو في مناطق 48، ونهيب بأهل الصحافة توخي الدقة في نشر الأخبار عبر مواقعهم المختلفة".

ويقدّم سلطان الطرب خلال حفله عدداً من أشهر أغنياته، مثل "بيحسدوني" و"أتأخرت كتير"، و"ماعرفش غير حبك"، و"طبيب جراح"، و"خسرت كل الناس".

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