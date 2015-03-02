بالصورة.. سوزان نجم الدين كما لم تراها من قبل!

صورة صادمة نشرتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين لجمهورها عبر حسابها الشّخصي على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت بالشّعر الأسود القصير، والثياب المثيرة، وأوضحت أنّ هذه الصورة هي الأولى لها من كواليس مسلسل "امرأة من رماد".

وعبّر متابعو النجمة السورية على موقع "إنستغرام" عن اندهاشهم من الصّورة الجديدة، فيما رجّح آخرون أن يكون الدور جريئاً، ووجد آخرون صعوبة بتصديق أنّ تلك التي تظهر في الصورة هي نفسها سوزان نجم الدين.

وتلعب نجم الدين دور البطولة في هذا العمل، حيث تجسّد شخصيّة "مدام جهاد"، التي تعرّضت لحادث مأساوي خلال الحرب في بلدها سوريا، ويرصد العمل الانعكاسات النّفسيّة للأحداث على حياتها كنموذج من بين النماذج الكثيرة التي عانت ويلات الحرب.

وكانت بدأت في العاصمة دمشق مؤخّراً عمليّات تصوير المسلسل السوري الجديد "امرأة من رماد" عن نص جورج عربجي، وإخراج نجدة أنزور، وإنتاج المؤسسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

ويشارك في بطولة العمل صباح الجزائري، زهير عبد الكريم، ونادين تحسين بيك، وسعد مينا، ومحمد الأحمد، ونجاح سفكوني، ومحمد خير الجراح، وسوسن ميخائيل.

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