صافيناز متهمة بإهانة العلم المصري

أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي إحضار الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز بتهمة إهانة العلم المصري.

وكانت نيابة العجوزة قد استدعت الراقصة منذ عدة أشهر لسماع أقوالها في بلاغ تقدمت به سيدة أعمال وصاحبة فندق شهير، في منطقة المهندسين، تتهم خلاله صافيناز بإهانة العلم المصري، إذ ارتدت بدلة رقص على هيئة العلم ورقصت بإحدى الحفلات الخاصة بالعين السخنة، إلا أن صافيناز لم تتمثل لقرار النيابة.

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