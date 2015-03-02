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محمد صلاح بعد الفوز على إنتر ميلان :” لحمدلله مكسب مهم جدا وأداء رائع من كل اللاعبين

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محمد صلاح

محمد صلاح

علق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فيورنتينا الإيطالي، على الفوز على فريق انتر ميلان، مساء الأحد.

وكتب «صلاح» في حسابه على «تويتر»: «الحمدلله مكسب مهم جدا وأداء رائع من كل اللاعبين».

وعن فوز نادي تشيلي الإنجليزي، الفريق السابق لمحمد صلاح، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قال «ًصلاح»: «الحمد لله أول بطوله هذا الموسم مع تشيلسي، بالعافية».

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقبه الأول في الموسم الكروي الحالي 2014-15 وهو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب منافسه اللندني توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة.

وشارك الدولي المصري المعار من صفوف البلوز إلى فيورنتينا مع الفريق اللندني في مباراتين في البطولة قبل الانتقال للفيولا.

محمد صلاح

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