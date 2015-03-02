بالفيديو.. والدة الشهيد كيرلس عن رفض تعيينها في الزراعة: «قالولي مفيش»

قالت سلوى فوزي، والدة الشهيد كيرلس فاضل، والذي كان ضمن من قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، إنني جاءني جواب من الأمانة العامة بتزكيتي في التعيين بوزارة الزراعة لأنني أعمل بعقد تشغيل منذ عام 1995، وقام أحد الأشخاص بالفعل بالاتصال بي من الأمانة العامة لكي أنهي أوراق تعييني، و«الحمد لله روحت وبهدلوني»، فعندما ذهبت إلى الوزارة قال لي الأمن «انت جاية ليه لو جاية علشان الأرض إحنا خلصنا»، فقلت له «إنني أريد التعيين».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «السادة المحترمون» على قناة ««ON TV مساء الأحد، بعدما أنهيت جميع أوراقي قالوا لي أن أذهب إلى الوزراة بعد يومين لأتابع سير الأوراق، وعندما عدت إلى الوزراة ذهبت إلى الشؤون المالية والإدارية فقالوا لي «اللي بعتك هنا كذب عليكي، إحنا معندناش تعيين، إحنا عندنا 50 ألف في التعيين مش هينفع أعينك»، فقلت له «هو الـ50 ألف ولادهم اتدبحوا زي ابني؟»، فقال لي «أنا معرفش الكلام ده، مفييش تعيين».

واستطردت، أنا «أطالب بحقي في التعيين، أنا لا أعلم لماذا يتم التعامل معي بهذا الشكل، وكأني أشحت من الوزارة، دول ناقص يحطوا جزمة في بقي».

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