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الغرفة التجارية بالدقهلية تتبرع بنصف فدان لجامعة المنصورة

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الغرفة التجارية بالدقهلية تتبرع بنصف فدان لجامعة المنصورة الغرفة التجارية بالدقهلية تتبرع بنصف فدان لجامعة المنصورة
أعلنت جامعة المنصورة عن توقيع المسئول المالى للغرفة التجارية بالدقهلية عقد تبرع للجامعة بنحو نصف فدان لإنشاء معهد للتمريض يتبع الجامعة، كما وافق محافظ الدقهلية المحاسب حسام الدين إمام على إنشاء منطقة لوجيستية بمدينة جمصة، وتعهد المحافظ بنقل سوق الجملة بمدينة المنصورة خارجها.

كما تبرعت الغرفة التجارية بالدقهلية بشاشة عرض لجامعة المنصورة، وتقرر تخصيص مقر دائم للغرفة التجارية بكلية التجارة لضمان استمرار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والغرفة التجارية وتخصيص مقر دائم للصندوق الاجتماعى بالغرفة التجارية لضمان استمرار التعاون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الأول بمحافظة الدقهلية "خريطة الاستثمار فى الدقهلية: الفرص والتحديات"، الذى عقدته جامعة المنصورة بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالدقهلية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة وجود إدارة رشيدة وكوادر مؤهلة مع الاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل المسئولية الاجتماعية ليس بالتبرع فقط، وإنما بتبنى المشاكل فى المنطقة وحلها بطرق مختلفة وضرورة وجود خطة إستراتيجية للاستثمار وخريطة استثمارية للدقهلية من خلال رؤية أكاديمية، وضرورة تفعيل دور الجامعة فى تدريب التجار على ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال دورات تدريبية وتعليم مستمر من خلال قطاع الدراسات العليا، والتأكيد على الاهتمام بالصناعات الصغيرة وضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى وتطويره وتعميقه ليصل للقرى، والتوصية بإنشاء مجموعات عمل متخصصة فى التصميم والابتكار وتوفير فرص استثمارية غير تقليدية والبعد عن الاستثمار فى استيراد السلع الاستفزازية مع الحفاظ على مقومات المستهلك.

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مصر 365