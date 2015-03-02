صيادلة سوهاج: أزمة ألبان الأطفال المدعم مستمرة ونطالب بزيادة الكميات

قال الدكتور ممدوح سعد غالى نقيب الصيادلة بسوهاج إن أزمة ألبان الأطفال "المدعم 2"، بالمحافظة ما زالت مستمرة ونعانى أزمة كبيرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصيدليات لا تحصل إلا على علبتين حتى 4 علب فقط من الألبان المدعمة الخاصة بالأطفال الذين تعدى عمرهم 6 أشهر.

وأضاف الدكتور ممدوح سعد غالى نقيب الصيادلة بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يطالب وزارة الصحة بزيادة كميات الألبان وحصتها بالمحافظة ودعم السلع الأساسية والمتمثلة فى لبن الأطفال، خاصة أن ذلك يدفع المواطنين إلى شراء ألبان الأطفال غير المدعومة وهى مرتفعة الثمن، حيث إن سعر العلبة 50 جنيها فما أكثر وارتفع فى الفترة الأخيرة.