"الأورمان" تعلن عن تقديم 10 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة بالأقصر

أعلنت جمعية الأورمان عن تقديم مبلغ 10 ملايين جنيه كقروض حسنة لتنفيذ مشروعات صغيرة بالأقصر

جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ الأقصر محمد سيد بدر مع كل من حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، والمهندس "حسام القبانى" رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والإعلامية "منى عبد الغنى" وعدد من مسئولى الجمعية .

تم خلال اللقاء بحث الموقف الحالى لأعمال إنشاء مستشفى "شفاء" الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، التى يجرى إنشاؤها بالتعاون بين جمعية الأورمان وجمعية شفاء المتخصصة فى علاج الأورام، وتم وضع حجر الأساس لها نهاية العام الماضى لتكون أكبر صرح طبى لعلاج الأورام السرطانية .

ومن جانبه أكد "بدر" أنه طلب من الشركة المنفذة ضغط برنامج تنفيذ المستشفى حتى يتم تسليمه فى أقرب وقت.

من جانبه قرر محافظ الأقصر عقد لقاء دورى مع مسئولى جمعيات المجتمع المدنى التى تقدم خدمات لأهل الأقصر، حتى تتم متابعة نشاط الجمعيات وتذليل الصعوبات والمعوقات وتعظيم الاستفادة .

من جانب آخر قام الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر بجولة مفاجئة لمركز إسنا أمس تفقد خلالها المستشفى المركزى واستمع لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بنقص الأدوية والأجهزة الطبية والأطباء، وكلف مدير المستشفى بسرعة حل هذه المشكلات.

كما تفقد المحافظ محطة الصرف الصحى رقم (6) للاطمئنان على العمل بها، خاصة فى منطقة الهبوط الأرضى أمام المحطة، والمحطة رقم (4) التى سوف يتم الانتهاء منها خلال 30 يوما .

وتدخل المحافظ لحل إشكالية قائمة بين شركة المياه وشركة الصرف الصحى بسبب تعارض تركيب شبكات المياه مع شبكات الصرف الصحى، حيث أمر بإعطاء مهلة لشركة الصرف الصحى لقطع المياه عدة ساعات لحين تركيب خط مواسير مياه تتوافق معها حتى لا يتعطل العمل.

واختتم المحافظ جولته للمركز بقرية الدير شرق المدينة بتفقد 21 عمارة سكنية مقامة لإسكان الشباب، ووحدة صحة المرأة بالدير وأمر بتحويل جميع المسئولين عنها إلى الجهات الرقابية لعدم استكمال المستشفى والأسوار.