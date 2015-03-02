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رمضان صبحي يرد على توتر علاقته مع جاريدو

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رمضان صبحي يرد على توتر علاقته مع جاريدو رمضان صبحي يرد على توتر علاقته مع جاريدو

أكد رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي الشاب أن ابتعاده عن المشاركة في المباريات هذا الموسم لأسباب فنية وليست انضباطية.

ولا يعتمد الإسباني خوان كارلوس جاريدو على رمضان صبحي كثيرًا، بعدما كان اللاعب الشاب أحد الركائز الأساسية في الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "أتدرب جيدًا ولا أسهر، وأحضر المران في موعده، وأؤدي ما علي مثل باقي زملائي".

وأضاف اللاعب الشاب: "الابتعاد عن التشكيلة الأساسية هي وجهة نظر المدير الفني، وأحترمها سواء بالجلوس بديلاً أو الخروج من القائمة".

وتابع: "لن أذهب إلى جاريدو لأسأله لماذا لا ألعب".

وأتم رمضان صبحي: "لا أعلم شيئًا عن اهتمام نادي بنفيكا بضمي، ولم تصل النادي أي عروض رسمية حتى الآن".

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فيديو اليوم السابع