التوأم: تدريب المنتخب؟ لم يعد طموح لأننا ' زهقنا '

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن شقيقه حسام حسن تخلى عن حلم تدريب منتخب مصر.

وقال إبراهيم حسن: "تدريب المنتخب لم يعد طموحنا، لأننا زهقنا، ونفكر حاليًا في خوض تجربة خارجية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "نسعى للسير على خطى الراحل محمود الجوهري، الذي لم يجد أي تقدير في مصر".

وتابع: "كنا نطمح لتدريب المنتخب، لأن لدينا خطة للصعود لكأس العالم، ولكننا أغلقنا هذه الصفحة تمامًا".

وواصل: "التوأم دائمًا خارج حسابات المنتخب، لأننا لا نجيد لهجة التربيطات الإعلامية، بل نركز على العمل بجدية".

وأكد إبراهيم حسن أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن للعودة لتدريب منتخب الأردن، ملمحًا إلى أن التوأم تسرع في الرحيل عن "النشامى" العام الماضي لتدريب الزمالك.

وأتم مدير الكرة بالاتحاد السكندري: "ربما تسرعنا في الرحيل عن الأردن، ولكن لا يوجد أحد يتعلم بدون مقابل".