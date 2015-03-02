أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بسبب المؤتمر الاقتصادي .. الزمالك يطلب من الكاف مواجهة رايون في رواندا

Google+ Print
بسبب المؤتمر الاقتصادي .. الزمالك يطلب من الكاف مواجهة رايون في رواندا بسبب المؤتمر الاقتصادي .. الزمالك يطلب من الكاف مواجهة رايون في رواندا

ينوي مجلس إدارة الزمالك مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لطلبه خوض مباراته بدور الـ32 لكأس الكونفدرالية أمام رايون سبورتس في رواندا أولا.

وكان مقررا إقامة المباراة على استاد الجونة يوم 13 مارس الجاري، ولكن إدارة الزمالك تريد أن تخوض الذهاب في رواندا.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك خاطبت الكاف من أجل نقل مباراة الذهاب إلى رواندا يوم 13 مارس.

على أن يُلعب لقاء العودة في القاهرة بالفترة من الرابع وحتى السادس من أبريل المقبل.

وهذا بسبب تزامن المباراة مع المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد في شرم الشيخ بالفترة من 13 إلى 15 مارس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع