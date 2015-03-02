بسبب المؤتمر الاقتصادي .. الزمالك يطلب من الكاف مواجهة رايون في رواندا

ينوي مجلس إدارة الزمالك مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لطلبه خوض مباراته بدور الـ32 لكأس الكونفدرالية أمام رايون سبورتس في رواندا أولا.

وكان مقررا إقامة المباراة على استاد الجونة يوم 13 مارس الجاري، ولكن إدارة الزمالك تريد أن تخوض الذهاب في رواندا.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك خاطبت الكاف من أجل نقل مباراة الذهاب إلى رواندا يوم 13 مارس.

على أن يُلعب لقاء العودة في القاهرة بالفترة من الرابع وحتى السادس من أبريل المقبل.

وهذا بسبب تزامن المباراة مع المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد في شرم الشيخ بالفترة من 13 إلى 15 مارس.