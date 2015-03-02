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مسئول إسرائيلي يرى أن الكونجرس”الكابح الأخير” لمنع اتفاق مع إيران

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مسئول إسرائيلي يرى أن الكونجرس”الكابح الأخير” لمنع اتفاق مع إيران مسئول إسرائيلي يرى أن الكونجرس”الكابح الأخير” لمنع اتفاق مع إيران

مبنى الكونجرس الامريكى

قال مسئول إسرائيلي كبير، أمس الأحد، إن الكونجرس الأمريكي قد يكون “الكابح الأخير” لمنع إبرام اتفاق نووي مع إيران.

وأدلى المسئول بهذه التصريحات مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه للصحفيين على طائرة نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقدم تفسيرًا مفصلًا لاعتراضاته على إبرام اتفاق مع إيران خلال كلمته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء.

وأضاف “في رأيي إن الكونجرس قد يكون الكابح الأخير لمنع الاتفاق بما في ذلك ما إذا كان سيحدث في 24 مارس”.

وقال إن انطباع إسرائيل هو إن أعضاء الكونجرس”لا يعرفون بالضرورة تفاصيل الاتفاق كاملة ..الذي نرى أنه اتفاق غير جيد.”

وتخشى إسرائيل من أن دبلوماسية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن إيران ستسمح لعدوها اللدود بصنع أسلحة نووية وهو أمر تنفي طهران أنها تسعى إليه، وتم تحديد نهاية مارس كموعد نهائي للتوصل لاتفاق إطار مع ست دول من بينها الولايات المتحدة.

وقال المسؤول “لابد من تذكر أننا سنكون مؤيدين لاتفاق جيد.

“نحن نشجع اتفاقا يجرد بالتراضي إيران من قدرتها على الحصول على قنبلة نووية”.

رويترز

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